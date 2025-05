Renten: Bas will Beamte zur Rentenversicherung heranziehen

Bas will Beamte zur Rentenversicherung heranziehen

1 Der Beamtenbund ist strikt gegen die Forderung der neuen Ministerin. (Archivbild) Foto: Anna Ross/dpa

Eine Reform der gesetzlichen Rente ist überfällig. Die neue Arbeitsministerin Bas will auch Beamte einbeziehen. Der Protest lässt nicht lange auf sich warten.











Berlin - Zur langfristigen Sicherung der gesetzlichen Rentenversicherung will die neue Arbeits- und Sozialministerin Bärbel Bas künftig auch Beamte einbeziehen. "Wir müssen mehr Leute an der Finanzierung der Rentenversicherung beteiligen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "In die Rentenversicherung sollten auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige einzahlen. Wir müssen die Einnahmen verbessern."