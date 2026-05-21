Rente mit 70: Hysterie hemmt Reformen

1 Ruhestand: Ist diese Idylle der heutigen Jugend erst mit 70 vergönnt? Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Reflexhafte Proteste auf ein Gerücht verraten, wie groß die Hemmnisse für wirkliche Reformen in Deutschland sind, meint Armin Käfer.











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Ein Gespenst geht um in Deutschland: die Rente mit 70. Manche reagieren da schon hysterisch, wenn auch nur das Gerücht die Runde macht, eines Tages könne es tatsächlich erst ab 70 Rente geben. So war es an diesem Donnerstag. Es gab Berichte, wonach die Experten, die demnächst ein Reformkonzept für die Rentenversicherung vorlegen sollen, angeblich auch über die Rente mit 70 nachdenken würden. Es wäre ein Ausweis eigener Unfähigkeit, wenn sie das nicht täten. Wie und wann es dazu kommt, ist damit noch lange nicht gesagt. Aber es war ja ohnehin nur ein Gerücht, das letztlich dementiert wurde.