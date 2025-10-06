Rente: Das würden Jesus und Robin Hood tun

Wie geht es weiter in der Rente? Kanzler Friedrich Merz will mehr kapitalgedeckte Vorsorge – und hat Recht damit, kommentiert Tobias Peter.
Es wäre kaum verwunderlich, wenn Rentenpolitiker in ihrer Not gelegentlich einen Blick in die Bibel werfen würden. Dort wird von einem Wunder berichtet, der Speisung der 5000. Jesus lässt fünf Brote und zwei Fische unter einer riesigen Anzahl Menschen verteilen. Trotzdem werden alle satt. So einfach lassen sich die Probleme der deutschen Rentenversicherung leider nicht lösen.