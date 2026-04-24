Renovierung eines 200 Jahre alten Backhauses: Familie Leitner aus Adelstetten kämpft mit der Sanierung – ein Experte und das SWR-Team sind dabei.
Daniela Leitner kann sich selbst ganz gut einschätzen: „Ich bin ein kreativer Mensch mit vielen Ideen und muss immer was tun. Wenn ich meinem Mann sage, es gebe geschwind was zu machen, wird er hellhörig und weiß, was los ist.“ Doch das Ausmaß des jüngsten Vorhabens – ein Herzens-Großprojekt mit tatkräftiger Unterstützung mehrerer Generationen und Profihilfe – haben sowohl die 42-Jährige als auch ihr 40-jähriger Mann ordentlich unterschätzt.