1 Thomas Gottschalk und seine Frau Karina müssen sich bis zum Umzug noch gedulden. Foto: imago/Michel Kaers / IMAGO/Michel Kaers

Eigentlich sollte es längst so weit sein. Doch Thomas Gottschalk und seine Frau Karina müssen sich noch gedulden, bis sie endlich in ihr neues Domizil südwestlich von München einziehen können. Die Handwerker sind noch beschäftigt, und ein wichtiges Element fehlt komplett.











Link kopiert



Der Umzug ist verschoben. Thomas Gottschalk (75) und seine Ehefrau Karina warten weiterhin darauf, endlich ihr neues Traumhaus in der Nähe von München beziehen zu können. Die Immobilie ist noch nicht fertig. Erst im November soll es nun so weit sein, wie der Entertainer der "Abendzeitung München" (AZ) bestätigt.