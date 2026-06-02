Renommierter Architekturpreis: Tunnelclub in Stuttgarts MHP Arena nominiert für Innenarchitektur-Preis

Der Deutsche Innenarchitektur-Preis ist die höchste Auszeichnung für Innenarchitektur in Deutschland. Mit dem Preis würdigt der Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten (bdia) zum wiederholten Mal Projekte, die auf beispielhafte Weise zeigen, welchen Beitrag Innenarchitektur zur Gestaltung einer zukunftsfähigen und lebenswerten gebauten Umwelt leisten kann.

Jutta Blocher aus Stuttgart in der bdia-Jury Eine unabhängige Jury hat nun aus allen Einreichungen 35 Projekte für den Hauptpreis und die Auszeichnungen nominiert. Zur Jury gehörte dieses Mal auch die renommierte Stuttgarter Innenarchitektin Jutta Blocher, die als Geschäftsführerin von Blocher Partners – einer Bürogemeinschaft mit Niederlassungen in Stuttgart, Berlin, Mannheim, München und Ahmedabad (Indien) – alle Schwierigkeiten, Trends und Potenziale bei der Engführung von Architektur und Interior Design aus der täglichen Praxis kennt.

Fünf Projekte mit Stuttgarter Beteiligung

Neben dem Hauptpreis vergibt die Jury Auszeichnungen in den Kategorien Nachhaltigkeit, Wohnen, öffentliche und gewerbliche Bauten sowie Kleinst-Innenarchitektur. Erstmals wird auch ein Nachwuchspreis verliehen. Und auf der jetzt veröffentlichten Shortlist finden sich auch fünf Projekte, die aus Stuttgarter Sicht erfreulich sind.

Eine neuartige Lernwerkstatt in Stuttgart-Weilimdorf gehört zu den von der bdia-Jury besonders hervorgehobenen Projekten. Die Schulräume sind an die dortige Gemeinschaftsschule angedockt. Hier werden geflüchtete und andere neu zugewanderte Jugendliche, die in ihren Herkunftsländern bisher gar nicht oder kaum die Schule besucht haben, an das hiesige Schulsystem herangeführt. Isabell Ehring ist eine freie Innenarchitektin aus Stuttgart, die dieses Lernlabor geplant und realisiert hat. Ehring ist dabei eine interessante Umwidmung auf zwei Stockwerken mit insgesamt rund 1000 Quadratmetern gelungen, zuvor waren dort Büros untergebracht.

Auf der Shortlist der bdia-Jury: die Lernwerkstatt in Stuttgart-Weilimdorf, realisiert von der Stuttgarter Innenarchitektin Isabell Ehring. Foto: Markus Guhl

Eine weitere Nominierung erhielt Yvonne Hackh von den in Stuttgart residierenden Scope Architekten, die in Berlin ein „Workcafé und Open-Office“ für die Angestellten eines Softwareunternehmens geschaffen hat. Moritz Köhler von Stuttgarter Studio Komo wurde für die Gestaltung des Showrooms für die Schüller Möbelwerke in Herrieden in die engere Wahl genommen.

Nominiert: Studio Komo aus Stuttgart mit ihrem Showroom für Schüller. Foto: Philipp Kottlorz

Katharina Mayer und Andreas Kretzer von der Hochschule für Technik Stuttgart haben derweil für den neuen Jugendtreff in Ingersheim im Landkreis Ludwigsburg im Rahmen einer außergewöhnlichen Forschungsarbeit ausgediente, aber gereinigte und wiederaufbereitete Schalungselemente von der Baustelle des neuen Hauptbahnhofs in Stuttgart verwendet.

Die Stuttgarter MHP Arena und ihr gewagter Porsche Tunnelclub

Und schließlich findet sich auch noch der Tunnelclub in der MHP Arena Stuttgart auf der Shortlist. Dabei handelt es sich um einen neuen Raum, der im Zuge der Modernisierung des Stadions durch asp Architekten aus Stuttgart installiert worden ist. Der „Porsche Tunnelclub“ befindet sich unmittelbar unter der Haupttribüne und bietet auf 360 Quadratmetern in lounge-artiger Umgebung bis zu 200 Menschen einen außergewöhnlichen Einblick hinter die Kulissen des Sportgeschehens: Man ist ganz nah bei der Einlaufzone oder der Mixed-Zone. Projektleiterin für asp Architekten war Judith Kappes.

Für die Shortlist wurden 250 Einreichungen gesichtet, die Bekanntgabe der Preisträger findet am 14. November dieses Jahres statt.