Renommierter Architekturpreis: Tunnelclub in Stuttgarts MHP Arena nominiert für Innenarchitektur-Preis

Jedes Jahr kürt eine Jury herausragende Interior-Design-Konzepte. Neben einem Wow-Raum für VfB-Fans sind auffällig viele Stuttgarter Architekturprojekte nominiert. Ein Überblick.
Der Deutsche Innenarchitektur-Preis ist die höchste Auszeichnung für Innenarchitektur in Deutschland. Mit dem Preis würdigt der Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten (bdia) zum wiederholten Mal Projekte, die auf beispielhafte Weise zeigen, welchen Beitrag Innenarchitektur zur Gestaltung einer zukunftsfähigen und lebenswerten gebauten Umwelt leisten kann.