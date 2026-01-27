Renommierte Auszeichnung: One Battle After Another dominiert Bafta-Nominierungen

14 Nominierungen für «One Battle After Another»: Der Politthriller mit DiCaprio ist der Favorit der diesjährigen Baftas. Welche Stars dürfen noch auf eine Trophäe hoffen?
London - Mit 14 Nominierungen geht der Film "One Battle After Another" bei den diesjährigen renommierten Britischen Filmpreisen (Baftas) als Favorit ins Rennen. Der schwarzhumorige Politthriller von Paul Thomas Anderson wurde unter anderem in den Kategorien bester Film, bester Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio) und bestes Drehbuch nominiert.