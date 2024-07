Rennwochenende in Ungarn: Mick Schumacher bei der Formel 1: Tischtennis-Duell mit der Freundin

1 Mick Schumacher und Laila Hasanovic beim Tischtennis. Foto: Imago Images/DeFodi

Mercedes-Testfahrer Mick Schumacher hat sich abseits der Formel-1-Rennstrecke in Budapest mit Freundin Laila Hasanovic gezeigt. Die beiden spielten gemeinsam Tischtennis.











Link kopiert



Rennfahrer Mick Schumacher (25) hat sich am Donnerstag (18. Juli) am Hungaroring im ungarischen Budapest gezeigt. Auf der Rennstrecke findet am kommenden Wochenende der Große Preis von Ungarn statt. Schumacher, der derzeit Testfahrer bei Mercedes ist und in der Langstrecken-WM (WEC) für Alpine fährt, lieferte sich abseits der Strecke mit Freundin Laila Hasanovic (23) ein anderes sportliches Match.