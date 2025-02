Rennrodel-WM: Gold und Silber für Langenhan und Loch

Whistler - Max Langenhan und Felix Loch haben bei den Rennrodel-Weltmeisterschaften in Kanada Gold und Silber gewonnen. Der 25 Jahre alte Langenhan verteidigte in Whistler seinen Titel aus dem Vorjahr, der zehn Jahre ältere Felix Loch gewann im Einsitzer seine elfte WM-Medaille. Der dreimalige Olympiasieger hat damit die italienische Rodel-Legende Armin Zöggeler als WM-Rekordhalter abgelöst.

Auch mit gebrochenem Fuß rodelte Max Langenhan bei diesen WM in einer eigenen Liga. Zwei Tage nach dem Gewinn von Mixed-Gold zusammen mit Julia Taubitz war der Sportsoldat auch im Einsitzer nicht zu schlagen. Im ersten Lauf setzte sich der Thüringer an die Spitze und verteidigte die Führung souverän. Sein Fuß, den er sich kurz vor Weihnachten gebrochen hat, behindert ihn beim Rodeln scheinbar nicht.

Felix Loch schreibt Rodel-Geschichte

Auch Felix Loch kam nicht an die Zeit seines Teamkollegen heran. Bei seinem ersten Whistler-Einsatz spielte der Bayer seine Routine aus. Für die Mixed-Staffel hatte sich der Altmeister nicht qualifizieren können, war in der internen Ausscheidung an Teamkollege David Nössler gescheitert. Diesmal war Loch topfit, verdrängte im zweiten Durchgang noch den Österreicher Nico Gleirscher von Platz zwei. Loch hat im Einsitzer nun sechsmal Gold, viermal Silber und einmal Bronze gewonnen. Timon Grancagnolo beendete das Rennen als 13., David Nössler wurde 17.

Für Deutschlands Rennrodlerinnen und Rennrodler war es die zehnte und elfte Medaille bei den Weltmeisterschaften. Zuvor stand das Team des neuen Bundestrainers Patric Leitner in allen Wettkämpfen auf dem Treppchen, hat vor dem letzten Rennen heute um 2.00 Uhr mit der Teamstaffel schon viermal Gold, viermal Silber, dreimal Bronze geholt.