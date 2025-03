In der Renninger Nelkenstraße hat ein VW-Fahrer eine Smart-Fahrerin bedrängt und gefährdet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt gegen einen noch unbekannten VW-Fahrer, der in Renningen im Straßenverkehr für Gefährdungen gesorgt hat. Zunächst hatte der Lenker des Volkswagens mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz einer Kinderbetreuungsstätte zugeparkt. Nur unter mehrfachem Wenden war es einer Smart-Fahrerin gelungen, aus der engen Parklücke herausfahren zu können.

Als sie hierauf ausgestiegen und sich den schwarzen VW mit Leonberger Kennzeichen (LEO-) angesehen habe, sei der Halter zu seinem Pkw gekommen und habe die 42-Jährige aggressiv angesprochen. Anschließend fuhren beide rückwärts vom Parkplatz in die Nelkenstraße ein.

Gefahrenbremsung verhindert Unfall

An der Einmündung der Strohgäustraße in die Nelkenstraße standen zu diesem Zeitpunkt ein weißer Mercedes und ein weiteres, unbekanntes Fahrzeug, die verkehrsbedingt warteten. Mit überhöhter Geschwindigkeit soll der VW-Fahrer nun den Smart überholt und zwischen den an der Kreuzung wartenden Wagen hindurch gefahren sein. Im Kreisverkehr der Nord-Süd-Straße wendete der VW-Fahrer anschließend, fuhr zurück und missachtete die Vorfahrt der Smart-Fahrerin im Bereich einer Fahrbahnverengung. Nur durch eine Gefahrenbremsung der 42-Jährigen konnte ein Unfall verhindert werden. Der VW-Fahrer fuhr dann davon.

Das Polizeirevier Leonberg bittet daher Zeugen, die die Fahrweise des VW-Lenkers beobachtet haben, sich unter: Tel 0 71 52/60 50 oder per E-Mail an: leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere die Personen, die im weißen Mercedes und dem noch unbekannten Fahrzeug saßen, sollen sich melden.