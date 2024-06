Renningen: Stadt erhöht die Friedhofsgebühren

1 Die letzte Ruhestätte wird für Renninger teurer. Foto: Simon Granville

Ab September müssen die Bürger mehr für die letzte Ruhestätte bezahlen. Urnengräber stellen den größten Anteil.











Ab September werden Bestattungen in Renningen spürbar teurer. Der Gemeinderat hat jetzt einer Gebührensatzung zugestimmt, die teilweise erheblich höhere Beträge vorsieht. Doch obwohl Angehörige nun für die Beerdigung ihrer Liebsten tiefer in die Tasche greifen müssen, bleibt bei der Stadt ein größerer Teil der Kosten für die beiden Friedhöfe in Renningen und Malmsheim hängen als seither. Mit den neuen Gebühren werden die tatsächlichen Kosten zu rund 69 Prozent gedeckt. Die aktuell noch geltenden Sätze wurden mit einem Gesamtdeckungskostengrad von rund 79 Prozent kalkuliert.