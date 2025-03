Renningen: Raser landet im Grünstreifen

1 Die wilde Fahrt eines jungen Mannes endete in Renningen im Grünstreifen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bei einer wilden Fahrt an der Alten Bahnhofstraße in Renningen gefährdet ein Audi-Fahrer zunächst mehrere Fußgänger und steuert sein Fahrzeug anschließend in den Grünstreifen.











Am Mittwochabend gegen 22.50 Uhr fiel in Renningen ein junger Mann in seinem Audi A6 mit seiner rasanten und riskanten Fahrweise auf. Der 24-Jährige war zunächst auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und driftete an der Kreuzung wild nach links in die Kurve. Anschließend fuhr er weiter auf den Parkplatz eines Supermarktes. Hier ließ er den Motor seines Wagens lautstark aufheulen, ehe er seine Fahrt in Richtung Rutesheimer Straße fortsetzte.