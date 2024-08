Renningen/Leonberg: Viel Sonne, viele Schwimmer – aber kaum Personal

Wer in den vergangenen Wochen im Renninger Freibad ins Wasser hüpfen wollte, stand teilweise vor verschlossenen Türen. Weil es an Bademeisterinnen und Bademeistern fehlt, musste das Bad immer wieder kurzfristig geschlossen werden. Die Stadt bittet daher um Verständnis und rät, sich über die Homepage und die Sozialen Medien vor dem Baden zu informieren.

„Auf mich haben die Badegäste keinen ganz enttäuschten Eindruck gemacht“, sagt Schwimmmeister Elvis Pfaff, der aus dem Ruhestand heraus eingesprungen ist. Im Gegenteil, er erlebe überwiegend Freude, dass das Bad geöffnet sei. Inzwischen sehe es besser aus, was das Personal angeht. Zudem unterstützten Aushilfen einer Zeitarbeiterfirma das Freibad.

Im Leonberger Leobad ist das Personal auch knapp, es gibt derzeit ausgeschriebene Stellen, teilt Pressesprecherin Leila Fendrich auf Anfrage mit. Die Personalknappheit könne über die Dienstpläne ausgeglichen werden. Auch die Schlechtwetterregelung hilft beim Ausgleich: „Bei Regen wird weniger Personal benötigt und so können je nach Witterung kurzfristig Einsätze verschoben werden.“ Wie auch die anderen Jahre mussten die Öffnungszeiten deshalb nicht angepasst werden.

Auch in Mönsheim bleiben die Öffnungszeiten normal, sagt Rettungsschwimmer und Angestellter im Bäderbetrieb, Michael Musselmann. „Wir haben natürlich auch Personalmangel“, sagt er, „aber schließen mussten wir deshalb noch nie.“ Gerade in den vergangenen Tagen, als es so heiß war, hätten sie gar nicht viele genug am Beckenrand sein können. Aber man komme zurecht – indem man eben auch mal alleine am Beckenrand stehe. „Das ist schon mit Herzklopfen verbunden, gerade wenn Jugendgruppen, Zeltlager oder Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien die Becken füllen.“

Münchinger Freizeitbad musste Öffnungszeiten reduzieren

Im Münchinger Freizeitbad, das auch einen Außenbereich hat, mussten dieses Jahr in den Pfingstferien die Öffnungszeiten reduziert werden. Den August über könne man dort allerdings regulär schwimmen gehen, bestätigt die Stadt.

„Die Personalsituation ist in diesem Sektor seit Jahren schwierig“, sagt auch Frank Benz, Betriebsleiter bei den Stadtwerken Korntal-Münchingen. „Seit August haben wir allerdings einen festen Stamm von fünf tollen Mitarbeitern, die in der Badeaufsicht tätig sind.“ Damit der Badebetrieb aufrecht erhalten werden könne, werde zudem fehlendes Personal kurzfristig extern besetzt. In absehbarer Zeit sei zudem das Ziel, längere Öffnungszeiten anzubieten.

Im Leobad, im Mönsheimer und Renninger Freibad kann bis 8. September gebadet werden. Vom ersten September an gelten in Renningen kürzere Öffnungszeiten. Montag bis Samstag kann von 8 bis 19 Uhr geschwommen werden, Sonntags bleibt das Bad geschlossen.

Das Münchinger Freizeitbad hat vom 2. bis 27. September geschlossen. „Wir ziehen die jährlichen Revisionsarbeiten, die sonst im Dezember stattfinden. wegen des Austauschs der Umwälzpumpe, auf den September vor“, sagt Betriebsleiter Frank Benz.