Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Renningen (Kreis Böblingen) sind drei Menschen leicht verletzt worden, zwei davon erlitten eine Rauchvergiftung. Ein weiterer Bewohner sei aus einem Fenster im ersten Stock gesprungen und habe sich dabei am Sprunggelenk verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei.