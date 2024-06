1 Aufgeheizte Stimmung bei Fußballfans in Renningen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wenn Freudentaumel in Anzeigen endet: Mit Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei haben ein 38 und ein 42 Jahre alter Mann sowie eine 32- und eine 43-jährige Frau im Anschluss an die Vorrundenspiele am Montagabend am Ernst-Bauer-Platz in Renningen reagiert.