Malmsheim feierte am Samstag 950 Jahre schriftliche Ersterwähnung – und dieses Jubiläum wurde vielfältigst zelebriert. Start der Feierlichkeiten war das Glockenläuten der Germanuskirche, gefolgt von der Begrüßung durch Bürgermeisterin Melanie Hettmer. Mittags erlebten die Besucher einen lebendigen Ortsrundgang mit tollen Stationen und einem Familienquiz.