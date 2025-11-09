Renningen: 950 Jahre: Ganz Malmsheim feiert mit
10
Wie sah es hier früher einmal aus? Foto: Simon Granville

Malmsheim feiert 950 Jahre schriftliche Ersterwähnung – und dieses Jubiläum wird vielfältigst zelebriert. Höhepunkt ist ein lebendiger Ortsrundgang. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Malmsheim feierte am Samstag 950 Jahre schriftliche Ersterwähnung – und dieses Jubiläum wurde vielfältigst zelebriert. Start der Feierlichkeiten war das Glockenläuten der Germanuskirche, gefolgt von der Begrüßung durch Bürgermeisterin Melanie Hettmer. Mittags erlebten die Besucher einen lebendigen Ortsrundgang mit tollen Stationen und einem Familienquiz.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Vor 950 Jahren erstmals erwähnt: Wie Malmsheim zu seinem Namen kam – und warum es nichts mit zermalmen zu tun hat

Vor 950 Jahren erstmals erwähnt Wie Malmsheim zu seinem Namen kam – und warum es nichts mit zermalmen zu tun hat

Vor 950 Jahren wurde der Renninger Ortsteil Malmsheim erstmals in einer Urkunde erwähnt. Doch der Name ist noch viel älter.

Übrigens: Auch wenn „950 Jahre Malmsheim“ gefeiert wurde – die Siedlung und ihr Name sind eigentlich noch viel älter. „Wir haben Siedlungsbelege aus der Jungsteinzeit für beide Orte“, sagt der Renninger Stadtarchivar Steffen Maisch. Die Funde sind auf etwa 5500 vor Christus datiert. Maisch und Andreas Grözinger waren es auch, die als Abschluss des Festtages in einem Vortrag auf die Historie des Ortes zurückblickten.

„Im 13. Jahrhundert war die Schreibweise Malmotsheim und ein Jahrhundert später Malmtzheim geläufig“, erklärt Maisch. Auch wenn es ähnlich klingt, mit zermalmen hat der Name nichts zu tun.

 