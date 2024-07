Rennfahrer Yves Volte aus Renningen: Benzin im Blut – es fehlt noch Geld im Tank

1 Yves Volte im Porsche Cayman GT4: Auf dem Nürburgring gewann er einen Sprintlauf in der GT-Cup-Serie. Foto: privat

Der Renninger Rennfahrer Yves Volte strukturiert sein Leben neu, um seine Motorsport-Karriere zu beschleunigen. Um einen Startplatz in der Serie GT4 Germany zu bekommen, richtet er sich einen Business-Tag zum Netzwerken ein.











Polizeikontrolle. Auch wenn man keine Rauschmittel konsumiert hat und das Auto tipptopp in Schuss ist, steigt bei vielen der Blutdruck. Yves Volte saß gelassen in seinem Mercedes, zeigte seine Papiere und war auf einmal völlig baff. „Ich kenne Sie. Sie sind doch Autorennfahrer. Ich habe in der Zeitung über Sie gelesen“, sagte der Polizeibeamte. Alles war in Ordnung, der Renninger durfte weiterfahren.