So gratuliert Sohn Mick seinem Vater Michael Schumacher

1 Michael Schumacher während seiner Zeit bei Ferrari. Foto: imago images/Motorsport Images

Michael Schumacher wird am 3. Januar 53 Jahre alt. Sein Sohn Mick gratuliert mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien. Und auch die Formel-1-Welt meldet sich zu Wort.















Link kopiert

Die Formel-1-Legende Michael Schumacher wird am heutigen 3. Januar 53 Jahre alt. In den sozialen Medien gratulierte neben zahlreichen Fans auch sein Sohn Mick (22), der selbst Rennfahrer ist. "Happy Birthday, Dad", schreibt er in einem emotionalen Beitrag bei Instagram. Dazu veröffentlicht Mick Schumacher ein altes Foto aus Kindertagen, das ihn auf dem Arm seines Vaters zeigt.

"Tage wie diese waren wichtig für meine wachsende Leidenschaft für den Motorsport - und beeinflussen sie noch bis heute", erklärt der 22-Jährige weiter. "Ich bin dankbar für all die Erfahrungen, die du mir gegeben hast und freue mich, in der Zukunft neue zu machen."

"'Legende' ist eine Untertreibung"

Auch die Formel 1 und seine ehemaligen Rennställe Ferrari sowie Mercedes gratulieren Michael Schumacher, der 2013 bei einem Skiunfall schwer verunglückt ist. "'Legende' ist eine Untertreibung", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account der Formel 1 unter anderem neben dem Hashtag #KeepFightingMichael (dt. "Kämpfe weiter, Michael"). Der Mercedes-Rennstall gratuliert einer "F1-Ikone" und schreibt ebenso, dass Schumacher weiterhin kämpfen solle. "Wir sind alle bei dir, Michael", steht in einem Tweet des Accounts der Scuderia Ferrari: "Heute und an allen Tagen."