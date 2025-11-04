Mick Schumacher trauert um seine geliebte Hündin Angie. Auf Instagram teilt er emotionale Worte und Bilder. "Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können", schreibt der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Mick Schumacher (26), Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), trauert um seine Hündin Angie. "Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können", schreibt er zu mehreren Fotos und einem kurzen Video auf Instagram. Darauf ist die Hündin mal als Welpe zu sehen, mal in seinen Armen.

"Zehn wundervolle Jahre" "Sie war mein Schatten, immer an meiner Seite. Ich hatte das Glück, zehn wundervolle Jahre mit ihr zu haben, aber es fühlt sich trotzdem an, als wäre sie zu früh von uns gegangen", schreibt Schumacher weiter. Seine Hündin Angie habe ihn überallhin begleitet und ihm bedingungslose Liebe entgegengebracht. Er werde sie "für immer vermissen".

Angie spielt jetzt mit Roscoe

Zahlreiche Fans zeigen in den Kommentaren Mitgefühl und drücken ihr Beileid aus. "Sie ist jetzt bei Roscoe, sie werden zusammen im Himmel spielen", versucht ein Nutzer Schumacher etwa zu trösten. Auch weitere User wählen ähnliche Worte - offenbar in Anspielung auf den kürzlich verstorbenen Hund von Lewis Hamilton (40).

Schumachers Rennfahrerkollege hatte sich Ende September von Roscoe verabschieden müssen. Er musste seinen Hund einschläfern lassen, wie er ebenso bei Instagram mitteilte. Es war "die schwierigste Entscheidung meines Lebens", schrieb Hamilton. Roscoe habe "nie aufgehört zu kämpfen, bis zum Schluss." Der 40-Jährige sei dankbar, sein Leben "mit einer so schönen Seele, einem Engel und wahren Freund, geteilt zu haben".