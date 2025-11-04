Mick Schumacher trauert um seine geliebte Hündin Angie. Auf Instagram teilt er emotionale Worte und Bilder. "Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können", schreibt der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher.
Mick Schumacher (26), Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), trauert um seine Hündin Angie. "Angie war der beste Hund, den ich mir hätte wünschen können", schreibt er zu mehreren Fotos und einem kurzen Video auf Instagram. Darauf ist die Hündin mal als Welpe zu sehen, mal in seinen Armen.