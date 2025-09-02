Rennen Women’s Cycling Grand Prix: Startschuss für Profi-Radlerinnen fällt in Filderstadt

120 Profi-Radlerinnen werden am Sonntag, 14. September, an der Filderstädter Filharmonie erwartet. Denn dort beginnt eines der wichtigsten Radrennen für Frauen in Deutschland.
Leuchtreklamen machen in Stuttgart auf eine Sportveranstaltung aufmerksam, in der Filderstadt eine wichtige Rolle spielt. Am Sonntag, 14. September, werden 120 Profi-Radsportlerinnen an der Filharmonie in Bernhausen erwartet. Dort startet das Radrennen Women’s Cycling Grand Prix – „Deutschlands wichtigstes Radrennen für Profi-Frauen“, wie die Stadt Stuttgart mitteilt. Das Konzept des Radrennens sieht vor, dass der Startort jeweils wechselt, während das Ziel stets in Stuttgart liegt.