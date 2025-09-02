Rennen Women’s Cycling Grand Prix: Startschuss für Profi-Radlerinnen fällt in Filderstadt

120 Profi-Radlerinnen werden am Sonntag, 14. September, an der Filderstädter Filharmonie erwartet. Denn dort beginnt eines der wichtigsten Radrennen für Frauen in Deutschland.

Leuchtreklamen machen in Stuttgart auf eine Sportveranstaltung aufmerksam, in der Filderstadt eine wichtige Rolle spielt. Am Sonntag, 14. September, werden 120 Profi-Radsportlerinnen an der Filharmonie in Bernhausen erwartet. Dort startet das Radrennen Women’s Cycling Grand Prix – „Deutschlands wichtigstes Radrennen für Profi-Frauen“, wie die Stadt Stuttgart mitteilt. Das Konzept des Radrennens sieht vor, dass der Startort jeweils wechselt, während das Ziel stets in Stuttgart liegt.

Filderstadt ist der Gastgeber der dritten Auflage dieses Wettbewerbs. Und zwar just an jenem Wochenende, an dem die Stadt ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Stadtfest feiert. „Dass der Grand Prix hier in Filderstadt startet, ist für uns fast wie ein Sechser im Lotto“, sagt Filderstadts Oberbürgermeister Christoph Traub. Die Profi-Radsportlerinnen werden kurz vor dem scharfen Start in kontrolliertem Tempo am Festgelände vorbeirollen. Traub hofft, dass so viele Menschen zunächst an die Rennstrecke und später auf das Festgelände des Stadtfestes gelockt werden.

Parallel zum Frauen-Profi-Rennen wird es wieder das Brezel Race geben. Bei diesem Rennen treten mehr als 4000 Hobby-Radsportlerinnen und -Radsportler in die Pedale. Sie fahren auf unterschiedlichen Strecken durch die Region. Die Rennen werden von der Hamburger Agentur Inflame Events GmbH veranstaltet und von Stuttgart, dem Verband Region Stuttgart sowie Filderstadt gefördert. 20 000 Euro lässt sich Filderstadt das kosten, über diese Summe liegt ein Gemeinderatsbeschluss vor, teilt eine Stadtsprecherin mit.

In Sielmingen wird das eigentliche Rennen eröffnet

An der Filharmonie werden sich die 20 Teams mit ihren Fahrerinnen zunächst auf der Einschreibebühne präsentieren. Danach werden sich die Profi-Radlerinnen an die Startlinie begeben. Um 12.20 Uhr fällt der Startschuss. Die Sportlerinnen werden zunächst 4,5 Kilometer kontrolliert einem Führungsfahrzeug folgen. In Sielmingen erfolgt dann der scharfe Start. Dort wird das eigentliche Rennen eröffnet. Der Kurs führt die Sportlerinnen von Filderstadt über Neuhausen, Denkendorf nach Köngen. 124,2 Kilometer geht es durch die Kreise Esslingen, Göppingen, Rems-Murr, Ludwigsburg nach Stuttgart.

Filderstadt hat laut Traub eine enge Verbindung zum Radsport: „Wir haben zwei starke Radsportvereine“, sagt er. Filderstadt pflege eine Radsporttradition, habe eine Radsportszene, das Fahrrad sei in der Stadt positiv verortet: als Verkehrsmittel, Freizeitbegleiter und Sportgerät. Vor einigen Jahren sind schon die Rennen zur Deutschen Meisterschaft an der Filderstädter Filharmonie gestartet, erinnert er. Den Titel im Frauenrennen habe sich damals Lisa Brennauer geholt. Sie ist jetzt die Sportliche Leiterin des Grand Prix.

Der Stadt Filderstadt steht also ein großes Sportereignis bevor, das allerdings auch mit Einschränkungen für die Anwohner verbunden ist. Während des Rennens müssen bestimmte Straßenabschnitte für Autofahrer gesperrt bleiben, teilt die Stadt mit. So sind an diesem Tag von 9 bis 13 Uhr an der Filharmonie die Talstraße, die Dombasler Straße, die La Souterrainer Straße und die Poltawastraße nicht zu befahren.

Straßensperrungen beim Start des Rennens in Filderstadt

Gleiches gilt zur Startphase des Women’s Cycling Grand Prix – also zwischen 12 Uhr und etwa 12.35 Uhr – für die Tübinger Straße, die Straße Am Fleinsbach, die Felsenstraße, die Mühlwiesenstraße, die Seestraße. Einschränkungen wird es auch in Sielmingen an der Reutlinger Straße, der Bahnhofstraße, der Industriestraße, der Mercedesstraße und der Bernhäuser Straße geben – wenn die Sportlerinnen dort unterwegs sind. Nachdem sie Filderstadt passiert haben, wird die Polizei die Strecke wieder für alle frei geben.