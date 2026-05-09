Die Europa-League-Teilnahme hat Hoffenheim sicher, die Champions League aber im Kopf. Warum sich die TSG gegen Werder trotz ganz langer Überzahl so schwertut.
Die TSG 1899 Hoffenheim bleibt bis zum Schluss im Rennen um einen Champions-League-Platz - Werder Bremen hat trotz einer Niederlage den Klassenverbleib sicher. Die überlegenen Kraichgauer besiegten am vorletzten Bundesliga-Spieltag die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune mit 1:0 (1:0). Die früh dezimierten Gäste verpassten es vor 28.128 Zuschauern im Stadion von Sinsheim zwar, sich aus eigener Kraft endgültig aus dem Abstiegskampf zu befreien. Doch durch die anschließende 0:1-Niederlage des VfL Wolfsburg gegen Meister FC Bayern München sind die Bremer gerettet.