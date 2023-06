1 Dicht gedrängt nehmen 2017 die Läufer den Kurs unter ihre Sohlen. Die schnellen laufen vorne, hinten die gemütlicheren. Foto: Werner Kuhnle /Archiv

Die neue Streckenführung verursacht ein Novum in der Geschichte des Ludwigsburger City-Laufs: Um Überrundungen zu vermeiden, gibt es für den Hauptlauf ein Zeitlimit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zwei Jahre war Corona-Zwangspause. In sechs Wochen soll der Ludwigsburger City-Lauf wieder Lust auf ein Date einiger Tausend Ausdauersportler zwischen Residenzschloss und barock-mediterranem Marktplatz machen. Auf abends um 21 Uhr ist am Samstag, 9. Juli, der Startschuss für den Hauptlauf geplant. Die Veranstalter sind der Laufclub Ludwigsburg und die Tempomacher um Roy Fischer. Anders als in den Vorjahren soll es diesmal zwei praktisch identische 5-Kilometer-Runden geben. Was freilich für nicht wenige Aspiranten eine Einschränkung bedeutet.