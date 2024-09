Renitenztheater Stuttgart: Thomas Freitag kommt zum Heimspiel

Wir räumen das gleich am Anfang ab. Thomas Freitag (74) kann noch parodieren. Am Telefon lässt er Franz-Josef Strauß aufleben. Und ja, am Mittwoch im Renitenz-Theater wird er neben Aktuellem und Auszügen seiner Biografie auch Kostproben dieses Könnens geben; und so dankbar er für dieses Talent ist, das sein „Türöffner“ war, er ist halt mehr als Strauß, Brandt, Kohl Wehner, Genscher; nämlich Thomas Freitag, Produzent, Autor, Schauspieler und Kabarettist.

Sinnstifter

Kabarettist, ist er. Das ist ihm wichtig. Er macht politisches Kabarett. Das klingt nach der Bonner Republik, nach „Scheibenwischer“, Dieter Hildebrandt und Hanns-Dieter Hüsch. Damals als die Fronten und die Haltungen klar waren, die Politiker wuchtig und unterscheidbar. Für Frieden waren die Guten, für Raketen die Bösen. Heute braucht es Raketen gegen den Bösen, den Frieden beschwören Wagenknecht und Höcke. Scheint, es braucht doch noch einen Mann, der über sich selbst sagt, „ich komme aus dem letzten Jahrtausend. Und bei aller „Wut und Unzufriedenheit mit der Politik als Antrieb“ für seine Stücke und Pointen, doch „sinnstiftend“ für sein Publikum sein möchte.

Schon sein Anfang war ja bühnenreif. In Backnang wuchs er auf. Und nachdem er als junger Kerl sämtliche Nachbarn und Bekannten mit seinen Witzen beglückt, die vom Vater verordnete Banklehre absolviert hatte, trat er in München im Song Parnass auf. Reinhard Mey war damals schwer gefragt, also traten alle Nachwuchskünstler mit Gitarre auf und gaben inhaltsschwere Songs zum besten. Und dann kam Freitag und parodierte was das Zeug hielt. „Das kam gut an“, erinnert er sich, „ich war anders.“ Das machte Mut.

So ging er zum Renitenz-Chef Gerhard Woyda, weil er wusste, an einem Abend tritt ein Weltstar auf, Gert Fröbe. „Können Sie den Fröbe nicht bitten, dass er nach der Vorstellung die Leute im Saal behält? Er soll sagen, da kommt noch einer aus Backnang und macht was vor“, bat Freitag. Fröbe machte das nicht, aber Woyda. Von Fröbe gab es dafür den Tipp, der Jungspund solle sein Handwerk ordentlich lernen. Das machte Freitag, nahm Schauspielunterricht bei Carlo Fuß. Dann ging es ans Kom(m)ödchen nach Düsseldorf. Von da über alle Kabarettbühnen Deutschlands. Und ab ins Fernsehen.

Wer fasst schon in die Steckdose?

Mit „Freitags Abend“ hatte er seine eigene Sendung. Vom Fernsehschirm verschwand er dann aber wieder, als man ihn zum „Unterhaltungsfuzzi“ machen wollte. Für eine Samstagabend-Show wollte man ihm Zügel anlegen, was er daraufhin zum zuständigen Redakteur sagte, war nicht jugendfrei, damit war die TV-Karriere vorüber. Man darf ihm durchaus einen schwäbischen Dickschädel bescheinigen. Und ein gutes Gespür für sein Metier. Nachdem „jeder Kantinenpupser“ Helmut Kohl nachgemacht hat, dosierte er seine Parodien, denn „wenn es beliebig wird, ein Selbstzweck“, nicht mehr dem Erkenntnisgewinn, dem Häuten und Herausarbeiten des Politikers Kern dient, dann ist es nicht sinnstiftend, sondern sinnlos.

Aber wie gesagt, am Mittwoch wird man auch diese Facette Freitags erleben, er liest aus seiner Biografie „Hinter uns die Zukunft“, er spielt, er zieht Bilanz und schaut nach vorne. Mit spitzer Zunge, aber angesichts der jüngsten Wahlergebnisse auch ganz ernst. Denn was ihn immer angetrieben hat und noch antreibt, lässt sich gut in seinem Satz zusammenfassen: „Demokratie kommt nicht aus der Steckdose.“