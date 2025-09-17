Renitenztheater: Altwerden ist nichts für Feiglinge

Ihr „Altern“ war das meistverkaufte Buch 2024. Elke Heidenreich wehrt sich im Renitenztheater gegen die Schuld, die ihrer Generation zugeschoben wird.
Elke Heidenreich muss nichts und niemanden mehr etwas beweisen. Auf ihren Wegen zwischen Volksnähe und Intellekt hat sie eigentlich schon alles und jeden erreicht. Von ihrer Grimmepreis-geehrten Metzgersgattin Else Stratmann aus Wanne-Eickel bis hin zur einflussreichsten Literaturkritikerin im Format „Lesen!“, mit dem sie auf dem Sendeplatz des „Literarischen Quartetts“ höhere Einschaltquoten hatte als ihr Vorgänger. Allerdings gab Marcel Reich-Ranicki auch den Anstoß für das Ende von Elke Heidenreichs ZDF-Karriere. Nach dessen öffentlichkeitswirksamer Ablehnung des Deutschen Fernsehpreises schämte sie sich in einem Artikel für die „FAZ“ solidarisch mit über den „kulturlosen Haufen“ im Sender – und provozierte so ihre Kündigung. Das war 2008. Wie viel Anerkennung brächte wohl heute ein Rausschmiss aus der Anstalt?