Renitenter Mann in Walheim

1 Ein 69-Jähriger hat sich in Walheim mit Polizisten angelegt. Foto: picture alliance/dpa/Oliver Berg

Weil ein 69-Jähriger in Walheim (Kreis Ludwigsburg) eine Frau am Wegfahren hindert, rückt die Polizei an. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.















Offenbar grundlos hat ein 69-Jähriger am Mittwoch in Walheim (Kreis Ludwigsburg) eine Frau zugeparkt und sich anschließend mit der Polizei angelegt. Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Nötigung verantworten.

Gegen 18 Uhr hatten Polizisten zunächst versucht, die Situation telefonisch zu regeln, der 69-Jährige hatte an der Klärung aber kein Interesse. Als die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, beleidigte der Senior, der sich weigerte seine Personalien anzugeben, einen Nachbarn. Mehrfach versuchten die Polizisten den 69-Jährigen zur Räson zu bringen, doch dieser schrie herum und kooperierte nicht. Als er einfach davon gehen wollte, brachten die Polizisten ihn zu Boden. Der Mann wehrte sich nach Kräften und verletzte sich so leicht. Seine Ehefrau und ein Sohn beruhigten den Krawallmacher schließlich. Vom Rettungsdienst behandeln lassen, wollte er sich aber nicht.