Renate Krausnick-Horst: Krieg und Vertreibung – die traumatischen Kindheitserlebnisse wirken nach

Renate Krausnick-Horst kann die aktuellen Fernsehbilder von den Kriegsschauplätzen kaum ertragen. Sie rufen traumatische Kindheitserlebnisse in ihr wach.
Täglich die Bilder von Tod und Zerstörung, gesendet von den Kriegsschauplätzen dieser Welt. Täglich die TV-Berichte über das Leid der Flüchtlinge und deren Kampf um das Überleben. „Ich muss dann den Fernseher ausmachen“, sagt Renate Krausnick-Horst. Die 95-Jährige hat es alles selbst erlebt. Wie Hunderttausende ihrer Generation und ihrer Herkunft.