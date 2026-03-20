In der 90er-Jahre Kultserie "Die Nanny" spielten sie Mutter und Tochter. Doch bis heute sind Fran Drescher und Renée Taylor eng befreundet. Zum 93. Geburtstag ihrer TV-Mama postete Fran Drescher ein gemeinsames Foto und richtete rührende Worte an Renee Taylor.

Fran Drescher (68) gratulierte ihrer Schauspielkollegin aus "Die Nanny", Renée Taylor, zu ihrem 93. Geburtstag. Dazu postete Drescher ein Bild von sich und Taylor, welches die beiden eng aneinander geschmiegt zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag, Renée! Du bist einzigartig, Liebes. Ich liebe dich! Du hast mich inspiriert, du brillante Frau. 93 und immer noch so fit. Weiter so", schrieb sie zum Bild.

Die 93-jährige Taylor trug auf dem Bild ein mit goldenen Pailletten besetztes, glitzerndes Abendkleid mit tiefem Dekolleté und Perlenkette. Dazu kombinierte sie makelloses Make-up und stylte sich elegante blonde Locken. Fran Drescher trug neben ihr ein simples, weites und weißes Hemd, dazu einen passenden Rock mit farbenfrohem Blumenmuster.

Bis heute eng befreundet

In der Fernsehserie "Die Nanny", die in den 90er-Jahren über sechs Staffeln ausgestrahlt wurde, spielten Drescher und Taylor das extravagante Mutter-Tochter-Duo Fran und Sylvia Fine. Bis heute pflegen die beiden Frauen eine enge Verbindung zueinander. Im vergangenen Mai teilte Renee Taylor ein Foto, das sie mit Fran Drescher und deren leiblichen Mutter Sylvia Drescher (91) zeigte, die Taylor zu ihrer Rolle in der Serie inspirierte.

Die Serie "Die Nanny" findet offenbar nach wie vor großen Anklang: "Ich bin sehr dankbar, dass die Serie weiterhin so beliebt ist", sagte Drescher im Jahr 2020 in der "Today Show". "Es gibt unzählige Millennials, die heute von der Serie besessen sind, und die waren entweder noch kleine Kinder, als sie ursprünglich ausgestrahlt wurde, oder noch gar nicht geboren. Sie ist ein Geschenk, das immer wieder Freude bereitet."