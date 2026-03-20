In der 90er-Jahre Kultserie "Die Nanny" spielten sie Mutter und Tochter. Doch bis heute sind Fran Drescher und Renée Taylor eng befreundet. Zum 93. Geburtstag ihrer TV-Mama postete Fran Drescher ein gemeinsames Foto und richtete rührende Worte an Renee Taylor.
Fran Drescher (68) gratulierte ihrer Schauspielkollegin aus "Die Nanny", Renée Taylor, zu ihrem 93. Geburtstag. Dazu postete Drescher ein Bild von sich und Taylor, welches die beiden eng aneinander geschmiegt zeigt. "Alles Gute zum Geburtstag, Renée! Du bist einzigartig, Liebes. Ich liebe dich! Du hast mich inspiriert, du brillante Frau. 93 und immer noch so fit. Weiter so", schrieb sie zum Bild.