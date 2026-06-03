René Adler: So schwer wird man die Sucht nach Selbstbestätigung los

Ex-Nationaltorwart René Adler ist bei der WM als ZDF-Experte im Einsatz. Überraschenderweise vermisst er den Druck vor den Spielen, erzählt er im Interview. Dafür genieße er es, "dass nicht mehr jeder kleine Fehler in den Medien zerrissen wird."
René Adlers (41) Leben hat sich viele Jahre zwischen den Pfosten abgespielt. Für Bayer Leverkusen, den Hamburger SV, Mainz 05 und zwölfmal für die deutsche Nationalmannschaft hielt er das Tor sauber. Inzwischen ist der Fußballer als TV-Experte im "ZDF-Morgenmagazin" und "ZDF-Mittagsmagazin" zu sehen, wo er auch die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko begleiten wird.