Der Remstal-Tourismus ist mächtig stolz auf ein KI-Projekt, das ihn landesweit an die Spitze bringt. Doch im Praxistest hat der Chat mit den virtuellen Gastgebern noch Schwächen.
Naturbursche Noah hat neben einem zünftigen Vesper auch gute Tipps für Wanderausflüge und Mountainbike-Touren im virtuellen Rucksack. Kulturfreund Kai-Alexander weiß, was in den Museen und Galerien läuft. Weinexpertin Vera kann bei Genießern mit Charme und Fachkompetenz die Lust auf gute Tropfen aus dem Remstal wecken. Und Familienmensch Franzi hat von der Schorndorfer Forscherfabrik bis zur herzoglichen Kugelbahn in Stetten viele Empfehlungen parat, die nicht nur Eltern, sondern auch Kinder begeistern.