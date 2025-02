1 Die Brandschützer rückten mit 20 Mann und vier Fahrzeugen an. Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Brand in einer Schultoilette am Remstal-Gymnasium in Weinstadt ruft die Feuerwehr auf den Plan. Wie kam es zu dem Feuer?











Ein Feuerwehreinsatz hat am Donnerstag den Unterricht im Remstal-Gymnasium in Weinstadt unterbrochen. Die Brandschützer rückten mit 20 Mann und vier Fahrzeugen gegen 11.50 Uhr in die Bildungseinrichtung im Teilort Endersbach aus.