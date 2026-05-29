Die Fahrbahnsanierung auf der Bundesstraße zwischen Schorndorf und Lorch ist demnächst endgültig abgeschlossen. Gesamtkosten: 22 Millionen Euro.
Darauf haben die regelmäßigen Pendler wie auch Gelegenheitsfahrer lange gewartet. Genau genommen zwei Jahre, denn die umfassenden Sanierungsarbeiten auf dem Abschnitt der Bundesstraße zwischen Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) und Lorch (Ostalbkreis) liegen tatsächlich in den letzten Zügen. Das zuständige Regierungspräsidium hat jetzt verkündet, dass die „feierliche Verkehrsfreigabe“ für Mittwoch, 3. Juni, zur Mittagszeit stattfindet.