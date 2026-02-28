Remstäler des Jahres 2026: Beim Weintreff in Fellbach geht es plötzlich auch um die Notfallrettung

Bei der zweitägigen Genussmesse in der Alten Kelter in Fellbach hat der Verein Remstal-Tourismus am Samstag eine besondere Auszeichnung an Pierre-Enric Steiger übergeben.
Nach Operndiva Melanie Diener und Wirtschaftskapitän Hartmut Jenner rückt das Remstal einen Eckpfeiler des bundesweiten Rettungswesens ins Rampenlicht: Pierre-Enric Steiger, Präsident der in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ansässigen Björn-Steiger-Stiftung, hat beim diesjährigen Weintreff in der Alten Kelter in Fellbach am Samstag die Auszeichnung „Remstäler des Jahres 2026“ erhalten.