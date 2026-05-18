Gudrun Mangold sucht die legendäre Obstleiter ihres Vaters Helmut Palmer. Eine Geschichte über Streuobstwiesen, schwäbischen Eigensinn – und ein fast verschwundenes Kultobjekt.
Die Leiter ist weg. Nicht irgendeine Leiter. Sondern jene Holzleiter, auf der Helmut Palmer stand, wenn er oben in den Kronen der Kirschbäume predigte wie andere auf Kanzeln. Eine Leiter mit zwei frei beweglichen Stützen, gebaut für steile Hänge, nasse Wiesen und jene schwäbischen Obstgärten, die sich an die Hügel des Remstals klammern wie Moos an Trockenmauern.