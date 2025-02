Remshalden: Rangelei am Bahnhof – Unbekannter wirft Flasche in Gruppe von Jugendlichen

Rangelei am Bahnhof – Unbekannter wirft Flasche in Gruppe von Jugendlichen

1 Der Unbekannte hat die Gruppe unvermittelt angegriffen (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Karmann

Ohne Vorwarnung wirft am Samstag eine unbekannte Person eine Flasche in eine Gruppe von Jugendlichen – bei der Auseinandersetzung am Bahnhof in Remshalden kommt auch Pfefferspray ins Spiel.











Am Samstagabend ist es am Bahnhof Remshalden (Rems-Murr-Kreis) zu einer Auseinandersetzung zwischen einer bisher unbekannten Person und einer Gruppe Jugendlicher gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr. Der unbekannte Täter stieg aus einem Zug der S-Bahnlinie 2, der aus Stuttgart kam, und warf direkt eine Flasche in die Gruppe der Jugendlichen. Es folgte wohl eine körperliche Auseinandersetzung. Laut Zeugenaussagen sprühte eine Person aus der Gruppe mit Pfefferspray.