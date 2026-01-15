Remshalden-Geradstetten: Betrunkener Fahrer reißt nach Unfall Kennzeichen ab und flüchtet

Mit mehr als zwei Promille, ohne Versicherung und Drogen im Blut – ein nächtlicher Unfall endet für einen Mann mit einer Flucht zu Fuß. Doch dann kommt alles anders.

Eine nächtliche Spritztour ist für einen 32-jährigen Mann aus dem Rems-Murr-Kreis am frühen Donnerstagmorgen im völligen Kontrollverlust geendet. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war der Fahrer gegen 3.55 Uhr mit einem Ford auf der Wilhelm-Enßle-Straße in Richtung Ortsmitte von Geradstetten unterwegs gewesen, als es plötzlich krachte.

Zwei am Straßenrand geparkte Autos wurden beschädigt. Statt Hilfe zu holen oder sich zu stellen, versuchte der Mann offenbar, die Spuren seiner Eskapade zu verwischen – und das im wahren Sinn des Wortes.

Zeugen vereiteln Fluchtversuch des Unfallfahrers

Laut Erkenntnissen der Polizei riss der Fahrer kurzerhand die Kennzeichen von seinem Ford, ließ das demolierte Auto stehen und machte sich zu Fuß aus dem Staub. Doch seine Flucht war nur von kurzer Dauer: Aufmerksame Zeugen beobachteten die Szene und alarmierten umgehend die Polizei.

Dank schneller Fahndung stand der Unfallverursacher bald fest. Die Beamten staunten nicht schlecht: Mehr als zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest, ein Drogenvortest schlug ebenfalls positiv aus.

Unversicherte Fahrt endet mit hoher Strafe und Blutentnahme

Obendrauf: Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Die Fahrt endete schließlich im Revier – samt Blutentnahme und einer stattlichen Anzeige. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro. Wie hoch der persönliche Preis für diese Nacht wird, dürfte der 32-Jährige in den kommenden Wochen erfahren.