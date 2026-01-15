Remshalden-Geradstetten: Betrunkener Fahrer reißt nach Unfall Kennzeichen ab und flüchtet

Mit mehr als zwei Promille, ohne Versicherung und Drogen im Blut – ein nächtlicher Unfall endet für einen Mann mit einer Flucht zu Fuß. Doch dann kommt alles anders.
Eine nächtliche Spritztour ist für einen 32-jährigen Mann aus dem Rems-Murr-Kreis am frühen Donnerstagmorgen im völligen Kontrollverlust geendet. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, war der Fahrer gegen 3.55 Uhr mit einem Ford auf der Wilhelm-Enßle-Straße in Richtung Ortsmitte von Geradstetten unterwegs gewesen, als es plötzlich krachte.