Die „NeckarMädelz 1893“ sind ein bunter Haufen von Frauen und Mädchen. Seit Ende April sind die rund 50 Mitglieder ein offizieller Fanclub des VfB Stuttgart. Der Sitz ist in Remshalden.
Zum deutschen Fußball-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München werden Melanie Reichle aus Remshalden (Rems-Murr-Kreis) und Diane Hobusch, die in Wendlingen (Kreis Esslingen) wohnt, nicht nach Berlin fahren. Die beiden VfB-Anhängerinnen werden das Spiel an diesem Samstag gemeinsam mit rund 16.000 anderen Fans beim Public Viewing auf der Großleinwand verfolgen, die auf dem Museumshügel des Mercedes-Benz-Museums aufgebaut ist. Und natürlich werden sie die Kluft der „NeckarMädelz 1893“ tragen, die seit drei Wochen ein offizieller Fanclub des Vereins für Bewegungsspiele ausschließlich für Mädchen und Frauen sind.