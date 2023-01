1 Mindestens zwei Autofahrer hatten in der vergangenen Nacht im Rems-Murr-Kreis zu viel Alkohol getrunken. Foto: dpa/Patrick Seeger

Einer fährt in Schlangenlinien, der andere reißt mit seinem Wagen eine Straßenlaterne aus der Verankerung. In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei in Remshalden und Backnang jeweils betrunkene Autofahrer gestoppt.















Wegen seiner, wie es im Bericht der Polizei heißt, „auffälligen Fahrweise“ hat eine Streife in der Nacht auf Dienstag in der Bahnhofstraße in Remshalden-Grunbach einen Autofahrer gestoppt. Bei der Kontrolle gegen 1.20 Uhr stellte sich heraus, dass der 28-Jährige deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,8 Promille anzeigte, musste der Mann nicht nur eine Blutprobe, sondern gleich auch seinen Führerschein abgeben. Außerdem muss er mit einem Strafverfahren rechnen.

Straßenlaterne aus Verankerung gerissen

Drei Stunden zuvor war bei einem Unfall in Backnang vermutlich ebenfalls Alkohol im Spiel. Ein Autofahrer kam gegen 22.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Martin-Dietrich-Allee ab und krachte gegen eine Straßenlaterne, die dabei aus der Bodenverankerung gerissen wurde. Der Autofahrer fuhr zwar davon, weil der Vorfall aber von einem Zeugen beobachtet worden war, konnte ihn die Polizei ermitteln und in einem Gasthof antreffen. Eine Überprüfung ergab Anhaltspunkte dafür, dass der Mann Alkohol und Drogen zu sich genommen hatte. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Auto wurde abgeschleppt und vorläufig polizeilich sichergestellt.