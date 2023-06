1 Der Neubau der Grundschule Pattonville in einer der wichtigen Posten im Remsecker Haushalt. Foto: Mateja fotografie

Remseck muss 2021 keine Schulden machen, auch die Grundsteuer wird nicht erhöht. Viel Geld wird in Schulen und Kitas investiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Remseck - Dass es für Remseck ein wichtiger Haushalt ist, er gar ein strategisches Moment hat, das betonte der Oberbürgermeister Dirk Schönberger dieser Tage immer wieder. Auch vor der Haushaltseinbringung am Dienstag in der Stadthalle sagte er Sätze wie: „Es ist Zeit, stärker wahrnehmbar zu machen, dass wir eine Große Kreisstadt sind und investieren.“ Drei Ziele rücke der Remsecker Haushalt 2021 in den Fokus, erläuterte Schönberger: „Familien, Remseck 2030 und Remseck 2040 klimaneutral“. Sprich: Die Stadt will mit der kurz und mittelfristigen Finanzplanung einerseits Schulen und Kitas erweitern und auf einen aktuellen Stand bringen, andererseits die Stadt und die Verwaltung für die Zukunft rüsten und zudem klimaneutral denken. Steuern sollen nicht erhöht werden.