1 Das Rathaus in Neckargröningen weicht einem neuen Wohn- und Gewerbequartier Foto: factum/Andreas Weise

Seit es das neue Verwaltungszentrum in Remsecks Neuer Mitte gibt, braucht das alte Rathaus in Neckargröningen niemand mehr. Es wird abgerissen und das Gelände neu bebaut. Den Zuschlag dafür bekam jetzt ein ortsansässiges Unternehmen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Remseck - Ein paar Akten, die irgendwann ins neue Stadtarchiv umziehen sollen, lagern noch darin. Ansonsten steht das Rathaus im Remsecker Stadtteil Neckargröningen leer, seitdem die Verwaltung in ihrem zentralen Neubau am Zusammenfluss von Rems und Neckar residiert. Das Neckargröninger Gebäude aus dem Jahr 1969, in dem die Finanzverwaltung der Stadt arbeitete – die Remsecker Verwaltung war bisher auf Gebäude in mehreren Ortsteilen verteilt –, soll bald ganz verschwinden.