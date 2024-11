Remseck: meisterliches Solo-Tanzen: Tanzen ohne Grenzen

1 Junge Tänzer zeigten bei den ersten Landesmeisterschaften im Solo-Tanzen vollen Einsatz. Das Publikum war begeistert und feuerte die Sportler an. Foto: Werner Kuhnle

Kein Partner? Kein Problem! In Remseck bewiesen junge Tänzerinnen und Tänzer bei der ersten Solo-Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg, dass sie auch alleine pure Emotion auf die Bühne bringen können.











Premiere in Remseck. In der Stadthalle tanzen am ersten Novemberwochenende 160 Solisten auf der ersten offiziellen Solo-Landesmeisterschaft in Baden-Württemberg um die Titel in Latein und Standard. Schon am Eingang der Halle wummern den Besuchern am Samstagnachmittag die Salsa-Rhythmen entgegen. Der Samstag steht im Zeichen der Lateintänze (Standard am Sonntag), mit insgesamt 20 Turnieren mit 110 Meldungen. Am frühen Nachmittag gehen die Junioren an den Start. Im Foyer tanzen sich einige Mädchen warm. In leuchtenden Kleidern, perfekt geschminkt, die Haare in schwungvollen Wellen an die Stirn gegelt. Das Stunden dauernde, professionelle Styling war Teil ihrer Vorbereitung am Vormittag des Wettbewerbs. Die Mädchen beginnen mit fließenden Bewegungen, schwingen elegant ihre Arme, werfen sich kraftvoll und selbstbewusst in Pose.