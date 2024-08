Remseck am Neckar

Ein Bewohner in Remseck am Neckar hat statt seines Unkrauts eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt. Nachbarn und Polizei verhindern Schlimmeres.











Eine Hecke hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, vernichtete ein Bewohner im Martin-Buber-Weg im Stadtteil Aldingen Unkraut mit einem Bunsenbrenner, dabei fing eine Thuja-Hecke Feuer. Sie habe auf einer Länge von etwa drei Metern gebrannt.