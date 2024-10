Remseck am Neckar: Stromausfall bei 2400 Haushalten – Ursache war ein Freileitungsmast

1 In Remseck fiel der Strom in der Nacht auf Samstag aus. Foto: stock.adobe.com/gguy

Mitten in der Nacht von Freitag auf Samstag ist bei 2400 Haushalten in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) der Strom ausgefallen. Zweieinhalb Stunden später war der Stromausfalle beendet. Die Ursache zu beheben dauert aber länger.











Link kopiert



In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen Mitternacht in den Remsecker Stadtteilen Hochberg, Neckargröningen und Neckarrems zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung. Wie der Netzbetreiber Syna GmbH mitteilt, war ein Schaden an einem Freileitungsmast die Ursache. Durch Netzumschaltungen und dem Einsatz eines Notstromaggregats konnte das Team der Syna den Großteil der Betroffenen gegen 1.23 Uhr wieder mit Strom versorgen. Um 2.31 Uhr erhielten alle Haushalte wieder Strom.