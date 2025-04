1 Ein Polizeihund biss einem aggressiven Bewohner einer Asylunterkunft im Verlauf eines Polizeieinsatzes ins Bein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Am Donnerstag eskaliert ein Streit in einer Asylunterkunft im Kreis Ludwigsburg. Die Polizei rückt mit einem Diensthund an, der einen aggressiven Bewohner in die Wade beißt.











Ein lautstarker Streit zwischen Bewohnern einer Asylunterkunft in Remseck am Neckar-Neckargröningen (Landkreis Ludwigsburg) hat am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz geführt. In dessen Verlauf biss ein Polizeihund einem Beteiligten ins Bein.