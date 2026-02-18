Remseck am Neckar: Polizei sucht Zeugen zu versuchtem Raubüberfall auf Lieferservice

Zwei maskierte Täter betreten einen Lieferservice, bedrohen den Mitarbeiter mit einer Pistole und verlangen Geld. Dieser flüchtet in einen angrenzenden Raum, die Täter suchen das Weite.
Zwei bislang unbekannte, maskierte Täter haben am vergangenen Freitag versucht, einen Lieferservice in der Dorfstraße in Remseck am Neckar-Neckarrems zu überfallen. Der 25-jährige Mitarbeiter des Lieferservice flüchtete in einen angrenzenden Raum, bevor die Unbekannten das Weite suchten – ohne Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.