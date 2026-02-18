Remseck am Neckar: Polizei sucht Zeugen zu versuchtem Raubüberfall auf Lieferservice

Zwei maskierte Täter betreten einen Lieferservice, bedrohen den Mitarbeiter mit einer Pistole und verlangen Geld. Dieser flüchtet in einen angrenzenden Raum, die Täter suchen das Weite.

Zwei bislang unbekannte, maskierte Täter haben am vergangenen Freitag versucht, einen Lieferservice in der Dorfstraße in Remseck am Neckar-Neckarrems zu überfallen. Der 25-jährige Mitarbeiter des Lieferservice flüchtete in einen angrenzenden Raum, bevor die Unbekannten das Weite suchten – ohne Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, betraten die beiden Männer gegen 19.50 Uhr den Verkaufsraum des Lieferservices, bedrohten den Mitarbeiter mit einer Pistole und forderten Bargeld. Der 25-Jährige kam der Forderung nicht nach, sondern verließ den Verkaufsraum und zog sich in einen angrenzenden Raum zurück. Die Tatverdächtigen suchten daraufhin das Weite und flüchteten offenbar zu Fuß in Richtung Hintere Straße / Mühlstraße.

So sehen die Verdächtigen aus

Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung ein, diese blieb allerdings erfolglos. Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei etwa 1,80 Meter große und mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer gehandelt haben. Ein Tatverdächtiger soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein, der zweite Mann soll ein weißes oder graues Oberteil und eine schwarze Hose getragen haben.

Als die Verdächtigen den Lieferservice verließen, wurden sie nach bisherigen Erkenntnissen von zwei noch unbekannten Zeugen beobachtet. Bei den Zeugen handelt es sich wohl um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann, der in Begleitung eines etwa 14-jährigen Teenagers war.

Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet insbesondere den unbekannten Mann und den Jugendlichen, die die Flucht der Tatverdächtigen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.