Remseck am Neckar/Marbach am Neckar

1 Die Polizei verfolgte die vier Jugendlichen und konnte sie schließlich stoppen. (Symbolbild) Foto: imago images/Bernd Günther/Bernd Günther via www.imago-images.de

Vier Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren sollen einen Skoda in Remseck gestohlen und tags darauf eine wilde Spritztour unternommen haben. Als sie von der Polizei verfolgt wurden, sprang einer der Jugendlichen aus dem fahrenden Auto.















Drei Jugendliche im Alter von 14 Jahren und ein 16-Jähriger stehen im Verdacht, am vergangenen Donnerstag in Remseck-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) einen Skoda Kodiaq im Wert von 55.000 Euro gestohlen und tags darauf eine wilde Spritztour mit dem Fahrzeug nach Marbach am Neckar unternommen zu haben. Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei die Verfolgung des Autos aufnehmen. Dabei kam es noch zu einem Unfall, als einer der 14-Jährigen aus dem fahrenden Auto sprang und sein Fuß überrollt wurde.

Wie die Polizei meldet, hatten zunächst Unbekannte am Donnerstag den Autoschlüssel aus einer Umkleidekabine und anschließend den dazugehörigen Skoda auf dem Parkplatz vor der Sporthalle am Kirchenweinbergweg gestohlen (wir berichteten).

Fahrer reagiert nicht auf Stoppsignale

Am Freitagnachmittag sahen Zeugen den Skoda auf den Feldwegen bei Remseck am Neckar-Hochdorf. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Zeuge, der das Auto, in dem vier Personen saßen, in Richtung Ludwigsburg-Poppenweiler fahren sah. Er heftete sich an die Fersen des Fahrzeugs, bis eine Polizeistreife auf der Kreisstraße 1695 in Richtung Marbach am Neckar die Verfolgung übernahm. Dabei soll der Skoda-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Linkskurve gefahren sein und die Leitplanke touchiert haben. Obwohl die Polizeibeamten dem Fahrer signalisierten anzuhalten, fuhr er unbeirrt weiter.

In Marbach am Neckar bog der Fahrer an der Kreuzung „Am Leiselstein“ auf den Parkplatz des Friedrich-Schiller-Gymnasiums ab und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Im Bereich einer dortigen Bushaltestelle wurde das Fahrzeug langsamer und ein 14-jähriger Mitfahrer, der hinten links im Auto saß, sprang aus dem Fahrzeug. Dabei stürzte er und geriet mit einem Fuß unter das Auto. Als der Fahrer weiterfuhr, wurde der Fuß des 14-Jährigen vom hinteren linken Reifen überrollt. Der Jugendliche flüchtete zu Fuß und konnte erst zu einem späteren Zeitpunkt ermittelt werden.

Jugendliche werden Eltern übergeben

Der 14-jährige Fahrer stoppte das Fahrzeug schließlich am Sportplatz und versuchte gemeinsam mit den zwei weiteren Insassen zu Fuß zu flüchten. Angehörige der Feuerwehr Marbach, die zufällig vor Ort waren, konnten den Fahrer und einen 16 Jahre alter Mitfahrer vorläufig festnehmen, der 14-jährige Beifahrer wurde von der Polizei geschnappt. Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

Über die Verletzungen des 14-Jährigen, der aus dem Fahrzeug sprang, ist bislang nichts bekannt. Der Skoda war stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Remseck am Neckar und das Polizeirevier Marbach am Neckar ermitteln nun wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen sowie Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die vier Jugendlichen.