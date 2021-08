Remseck am Neckar

1 Der Einbrecher in Remseck zerschlug die Scheibe einer Terrassentür (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Durch eine zerschlagene Terrassentür gelangte ein Dieb in eine Wohnung in Remseck am Neckar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Remseck - Am Dienstag ist ein Dieb in eine Wohnung im Remsecker Stadtteil Aldingen (Landkreis Ludwigsburg) eingebrochen.

Der Einbrecher schlug zwischen 15 und 15.40 Uhr wohl eine Terrassentür in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kelterstraße ein. Laut Polizei stahl der Dieb zwei Uhren im Wert von insgesamt 200 Euro.

Nach Angaben der Polizei war einem Zeugen gegen 15 Uhr auf der Terrasse der Wohnung ein Unbekannter aufgefallen. Der Zeuge ging jedoch davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen Handwerker handeln würde.

Die Polizei sucht den Einbrecher noch

Der Unbekannte soll laut Polizeibericht etwa 1,85 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank und schwarzhaarig sein. Außerdem habe er einen Vollbart getragen und eine schmale Nase. Der Mann soll außerdem eine dunkle Hose und einen dunklen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift angehabt haben.

Zeugen können unter der Telefonnummer 07146/280820 weitere Hinweise an die Polizei geben.