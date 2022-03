1 Ein SUV der Marke Skoda ist von einem Parkplatz in Remseck gestohlen worden. Foto: imago images/Waldmüller/Waldmüller via www.imago-images.de

Ein Dieb verschafft sich während eines Fußballtrainings Zugang zu einer Sporthalle in Remseck-Hochdorf. In einer Jacke findet er einen Autoschlüssel.















Link kopiert

Ein noch unbekannter Täter hat am Donnerstag aus einer Umkleidekabine in Remseck-Hochdorf einen Autoschlüssel und anschließend den dazugehörigen Skoda auf dem Parkplatz vor der Sporthalle am Kirchenweinbergweg gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann das Fußballtraining einer Mannschaft zwischen 20 und 21 Uhr genutzt, um sich unbemerkt in der Kabine umzusehen. In einer Jacke fand er den Autoschlüssel. Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um einen Skoda Kodiaq mit Göppinger Kennzeichen. Die Polizei beziffert den Wert auf 55 000 Euro.