Remseck am Neckar

1 Die Polizei hat einem 33-Jährigen im Kreis Ludwigsburg den Führerschein abgenommen. Foto: picture alliance / dpa/Stephan Jansen

Ein aufmerksamer Autofahrer beobachtet im Kreis Ludwigsburg einen Unfall. Weil der Verursacher weiterfährt, informiert der Mann die Polizei.















Remseck/Neckar - Ein 33-Jähriger hat am Sonntagmorgen alkoholisiert einen Unfall bei Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) verschuldet und ist anschließend getürmt. Dass die Polizei dem Mann dennoch auf die Schliche kam, hat sie einem aufmerksamen Zeugen zu verdanken. Der Mann hatte den Mercedes-Fahrer gegen 5.45 Uhr dabei beobachtet wie er in Remseck-Hochberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Verkehrsinsel geprallt war.

Der Unfallverursacher versicherte dem Zeugen zwar, er werde sich um alles kümmern, statt die Polizei zu informieren stieg er aber in sein Auto und fuhr in Richtung Ludwigsburg davon. Beamten fanden den Mercedes verlassen in Poppenweiler, der betrunkene Fahrer hatte sich nur ein Stück entfernt. Dass er hinter dem Steuer gesessen hatte, leugnete der 33-Jährige, der einen Schaden von etwa 10 000 Euro zu verantworten hat, nicht und gab seinen Autoschlüssel freiwillig ab.