1 Die Feuerwehr bekam das Feuer unter Kontrolle. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Jürgen Held

Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Freitagmorgen in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu einem Balkonbrand gekommen. Vorsorglich wurden zwei Gebäude geräumt.











In der Kelterstraße in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Freitagmorgen ein Balkonbrand ereignet. Das teilt die Polizei mit.