Remseck: 13-Jähriger auf Pocketbike wird bei Unfall leicht verletzt – Zeugen gesucht

1 Der 13-Jährige saß auf einem sogenannten Pocketbike (Symbolfoto). Foto: IMAGO / Gueffroy

Am Samstagnachmittag kommt es offenbar zu einem Missverständnis, woraufhin ein 13-Jähriger auf einem Pocketbike leicht verletzt wird. Die Polizei sucht nun Zeugen – und die beteiligte Autofahrerin.











Am Samstag ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 14.40 Uhr an der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Pfarrer-Hiller-Straße in Neckargröningen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der Junge war mit einem Elektro-Kleinkraftrad, einem sogenannten Pocketbike, unterwegs und musste an der Kreuzung anhalten, da sich von links ein schwarzer Pkw näherte. Die Lenkerin des Pkw habe angehalten und dem Fahrer des Elektro-Kleinkraftrads signalisiert, dass er die Kreuzung passieren könne.